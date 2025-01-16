Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında 1 Eylül 2025'ten sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek adaylar, Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak.

Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dâhilinde her bir öğretmenlik alanı için Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hazırlık eğitimine alınacaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bunlarda MEB-AGS şartı aranmayacak.

Millî sporcular, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda millî sporcu öncelik durumuna göre hazırlık eğitimine alınacak. Engelli adayları ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

ADAYLARA İKİ KEZ TERCİH HAKKI VERİLECEK

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara iki kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak.

Eğitim kurumlarına yerleştirilme işlemleri, hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren iki ay içinde tamamlanacak. Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ya da ilçe millî eğitim müdürü arasında hizmet sözleşmesi imzalanarak görevlere başlanacak.

İl millî eğitim müdürü başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlerinden oluşan komisyon tarafından ilçelerin coğrafi özellikleri ve ulaşım imkanlarını dikkate alınarak ilçe grupları oluşturulacak ve Millî Eğitim Bakanı'nın onayından sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Resmi Gazete'de 3 Ağustos 2016'da yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı. 1 Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, yürürlükten kaldırılan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanacak.