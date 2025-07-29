Şırnak’ta devam eden bir operasyonda görev alan J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, arazide kayalık bölgeden iniş yaparken yaşanan kaza sonucu ağır şekilde yaralandı. Hemen hastaneye sevk edilen Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.



İçişleri Bakanı Yerlikaya: ‘Şehidimizin makamı âli olsun’

Şehit haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”



Yıldırım, vatan görevini kahramanca yürütüyordu

Şırnak kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar, hem terörle mücadele hem de sınır güvenliğini sağlama amacı taşıyor. Bu kapsamda görev alan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın, tehlikeli arazi koşullarında görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiği belirtildi.



Yıldırım’ın şehit düşmesi, görev başında hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin bir yenisi olarak yürekleri dağladı.



Milli yas ve taziye mesajları

Şehit Yıldırım için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Emniyet ve jandarma teşkilatları başta olmak üzere kamu kurumları, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Şehidin cenazesinin memleketine gönderilerek düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak : PHA