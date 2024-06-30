Alınan bilgiye göre olay, 28 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde meydana geldi.

Aralarında husumet olduğu belirtilen T.G., ve ismi öğrenilemeyen şüpheliler tarafından sokak ortasında önce darp edilerek tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı T.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan T.G'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin Ö.F.Y. ve A.İ., olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan Ö.F.Y. ve A.İ., olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA