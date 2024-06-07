Şiir Deniz Ünal’ın ilk single çalışması dinleyici ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Şiir Deniz Ünal’ın ilk single çalışması ‘Sevdiğim Küçük Yaşta’ adlı türkü dinleyiciler ile buluştu ve Bulgaristan’ın Eski Cuma yöresine ait olan eser müzikseverler tarafından ilgi ile karşılandı. Şiir Deniz Ünal eser hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bulgaristan yöresine ait bu güzel türküyü ilk dinlediğimde o kadar sevdim ki bu eseri mutlaka seyirci ile buluşturmam gerektiğini hissettim. İlk çalışmamı hazırlarken hem mevsimlerden yaz olması, hem karakterimin enerjik kısmını yansıtması, hem de dinleyenlerde hoş bir seda uyandırması açısından türkü formunda hareketli bir eser tercih ettim. Bu güzel türkünün aranjesi için Türk Halk Müziği alanındaki önemli çalışmaları ile tanınan bağlama sanatçısı ve aranjör Mahmut Cemal Sari ve birbirinden değerli müzisyenler ile çalıştık. Eserin aslına sadık kalarak cümbüş ile beraber keman, gitar, bas gitar gibi Türk Halk Müziği’ne ait olmayan sazların da kullanılmasıyla ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Kulağıma ve gönlüme hitap eden her türde eseri seslendirmeyi seviyorum, bu tarihten sonra sık sık dinleyicilerle buluşmayı istiyorum.’

Eser Orpheus Yapım etiketiyle tüm digital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu.

https://open.spotify.com/track/0zGHrlYDQNE5i6CzMZRuhF?si=sVPfeJtHRWqZj6OBzEEO8g