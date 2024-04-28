Alınan bilgiye göre kaza, Hasankendi yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Müslüm A., yönetimindeki 02 AAU 861 plakalı motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan Fadime Nurgül A., dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Fadime Nurgül A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Doktorlar tarafından tedavi altına alınan Fadime Nurgül A’nın sağlık durumu ciddiyeti koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA