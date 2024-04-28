Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle deprem bölgelerinde 25 - 28 Nisan tarihleri arasında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da konteyner kentlerde “Çevre Müfettişi ve Sıfır Atık Atölye Etkinliği” gerçekleştiriyor.

Adıyaman K8 Konteyner kentinde gerçekleşen etkinliğe Bakanlık Personeli, aileler ve çocuklar katıldı.

Sıfır atık atölye çalışmaları, yüz boyama, pamuk prensesi, tahta bacak, kahoot sıfır atık bilgi yarışması, sihirbaz çocuk tiyatrosu, interaktif çocuk konseri, ahşap zekâ ve beceri oyunları Pamuk Şekeri, Patlamış Mısır etkinlikleri ile çocuklar hem eğlendi hem bilinçlendi.

Etkinliğe katılan ailelerden Abuzer Uğur, “Çocukların eğlenmesi için getirdik. Ayrıca bunun yanında Sıfır atık ile ilgili bilgi sahibi oldu çocuklar çöplerini yere atmamalarını öğrendiler, geri dönüşüm atmaları gerektiğini öğrendiler. Bu arada Çevre Şehircilik Adıyaman Müdürlüğü’ne de çok teşekkür ederiz organizasyon için kendilerine çok minnettarız bu çocukları eğlendirdiler. Özellikle de deprem bölgesi olduğu için daha bir güzel oldu.” dedi.

Etkinliğe babası ile katılan Yasin Uğur ise geri dönüşüm için çöpleri çöp kutusuna atmayı öğrendiklerini ifade etti.

Eğelenerek Geri dönüşüme katkıda bulunmayı öğrendiklerini aktaran Ali Kayra ise doğayı korumak için çevrenin temiz tutulması mesajını verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür eden Hasret Erdil, “Deprem bölgesinde çok acı günlerimiz oldu. Çocuklarımız bu etkinliklere katılarak güzel sonuçlar, güzel faaliyetler oluşuyor. Böyle faaliyetlerin daha sık olmasını istiyoruz. Bugün çocuklarımız çok eğlendiler. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ikramları oldu. Çocuklar çok sevindiler. Aslında benim çocuklarım biraz çekingen olduğu için toplu etkinlik alanlarında biraz pasif davranıyorlardı ama böyle alanlar olduğu sürece çocuklarımda bu alanlara uyum sağlıyor. Daha çok daha uyumlu daha eğlenceli oluyor çocuklarımız için, çocuklarımız bilgilenerek eğlenerek herşeyi güzel bir şekilde öğrendiler bugün.” dedi.

Eğlenceli, bilgilendirici oyunlar ve ikramlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür eden Hümeyra Erdil, insanlara doğayı koruyalım çevremizi temiz tutalım mesajı verdi.

Etkinliğe katılan Türkiye Beyazay Derneği Tıbbı Danışmanı Bülent Buğday, Çevre Şehircilik Bakanlığına Teşekkür ederek, duyarlı hareketlerinden dolayı tebrik etti.

Adıyaman’da yaşanan depremden dolayı çocukların yaşadıkları travmalar olduğunu belirterek oyunlarla eğlenerek çevreyi tanımak anlamında farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı bireyler yetişmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çok eğlendiklerini belirten Zehra Buğday, çöpleri neden çöp kutusuna atmaları gerektiğini öğrendiklerini ifade ederek Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PHA