Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametinde gitmekte olan Serdem Güvenoğlu yönetimindeki 46 AAH 944 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Aracın motor kısmını saran alevi gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA

Kaynak : PHA