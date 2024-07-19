Vatani görevini Burdur'da bedelli olarak yapan Düzceli er Ahmet Saygın, asker ocağında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'ye bağlı Yığılca İlçesi Tuğrul Köyünde ikamet eden ve Burdur’da bedelli olarak vatani görevini yapan er Ahmet Saygın, bir süre önce görevi başında kalp krizi geçirdi.

Burdur’da bir hastaneye kaldırılan Er Saygın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Şehit Er Saygın’ın cenazesinin, Burdur’daki otopsi işlemlerinin ardından baba ocağı Yığılca İlçesi’ne bağlı Tuğrul Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.