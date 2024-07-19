Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman Havaalanı yakınlarında Enes Boğa (25) yönetimindeki 06 DGJ 957 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan Gülbahar Kuş (24) ve Emine Bektaş (28) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA