Analizlere göre, 14 Mayıs genel seçimlerinde %87 olan katılım oranı 31 Mart'ta önemli ölçüde azalarak 13,1 milyon kişinin sandığa gitmemesine yol açtı. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in analizine göre, seçimlere katılmayan seçmenlerin partilere göre dağılımı şu şekilde:

- Sandığa gitmeyen seçmenlerin yaklaşık yarısı, 2.4 milyon kişi, AK Parti seçmeniydi.

- MHP ve İYİ Parti'den ise her biri 700 bin seçmenin sandığa gitmediği görüldü.

- DEM Parti ve diğer partilerden yaklaşık 1 milyon seçmenin seçimlere katılmadığı tespit edildi.

Seçmen geçişkenliğiyle ilgili önemli bulgular:

"AK Parti Seçmeninden CHP'ye Geçiş"

AK Parti seçmeninin %22'si yani 4.2 milyon kişi, başka partilere yöneldi. Bu seçmenlerin büyük bir kısmı, CHP adaylarına oy vererek kendi partisini cezalandırmış gibi görünüyor.

"Partilere Göre Oy Verme Oranları"

CHP seçmeninin %88'i kendi partisine oy verirken, AK Parti seçmeninin sadece %68'i aynı partiyi destekledi. MHP seçmeninde bu oran %48, İYİ Parti'de ise %28 olarak açıklandı.

"Geçersiz Oyların Artışı"

Geçersiz oy sayısının %113 artması, protesto oylarının önemli ölçüde artışına işaret ediyor.

Analiz sonuçlarına göre, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine kıyasla 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti yaklaşık 3 milyon oy kaybederken, CHP oyunu 3.6 milyon artırdı. En büyük oy geçişi İYİ Parti, MHP ve DEM Parti seçmeninden CHP adaylarına, ardından AK Parti ve MHP seçmeninden CHP ve Yeniden Refah adaylarına oldu.

Bu veriler, seçmenlerin tercihlerinde önemli değişikliklere işaret ediyor. AK Parti seçmeninin bir kısmının oylarını başka partilere, özellikle CHP'ye yönlendirmesi dikkat çekiyor. CHP'nin, AK Parti'ye alternatif olarak yükselişi ve yerel seçimlerdeki başarısı önemli bir stratejik kazanım olarak değerlendirilirken, bu oy geçişinin korunup korunamayacağı, seçilen belediye başkanlarının performansı ile orantılı olacağı değerlendiriliyor.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA