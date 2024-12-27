Zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Topçu Meydanı’ndaki kermeste satılan sucuklar üzerinde yapılan denetimde, sucukların etiketsiz olduğu ve içeriklerinin sahte olduğu belirlendi. Bir ton civarındaki sahte sucuk, ekipler tarafından toplanarak, hayvan mamalarına dönüştürülmek üzere belediyenin mama tesisine gönderildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu tür denetimlere devam ederek, vatandaşların sağlığını korumayı sürdürecek.

Kaynak : PHA