Yaşanan olay, Saraykent Mahallesi Ayvanat Sokak'ta meydana geldi.

Olay yerinden alınan son bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Adıyamanlılar Net