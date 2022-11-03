Şanlıurfa’da 105 yaşındaki hasta başarılı ameliyat ile yürümeye başladı - Videolu Haber

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesi Acil servise başvuran bulunduğu seviyeden düşüp, kalça kemiğini kıran 105 yaşında kadın hasta Hansi EL Hilo (105), yapılan başarılı kalça ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu.

105 yaşındaki kadın hasta, kalça kırığı nedeniyle başvurduğu Ceylanpınar Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Alper Aziz Tekin yaptığı açıklamada, “Hastamız 105 yaşında, olduğu seviyeden düşme sonrası kalça kırığı nedeniyle Acilimize başvurdu. Acilde değerlendirdikten sonra kalça intertrokanterik kırık tanısıyla, ameliyata hazırlayıp, aynı gün ekibimizle organize olup; ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında erken komplikasyon gelişmeyen hastamız servise alındı. Servisimizde şuan Post-op 1. günde takip ediyoruz. Genel durumu iyi. Basarak ayağa kaldırdık. Bir süre takip ettikten sonra taburculuğunu planlıyoruz “dedi.

Hasta yakınları 105 yaşındaki Annelerinin yapılan başarılı kalça ameliyatı ile ayağı kalmasından dolayı doktor ve hastane idaresine teşekkür ettiler.

Kaynak: PHA

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