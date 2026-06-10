Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 21 ilde emniyet ekipleri tarafından eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen ve MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde 108 milyon lira işlem hacmi bulunan 48 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar eşzamanlı olarak Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara illerinde gerçekleştirildi.

Toplam 55 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, 47 şüpheliyi gözaltına alırken 1 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 97 adet dijital materyal, 11 adet yasaklı yayın olan kitap, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bin 900 Euro para, 1 adet tüfek ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adıyamanlılar Net