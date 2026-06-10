Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına aykırı uygulamaların tespit edildiği bir unlu mamul işletmesi mühürlendi. Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, üretim ve muhafaza koşullarındaki eksikliklerin yanı sıra ürün içeriklerine ilişkin usulsüzlükler de belirlenirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Konuklu Unlu Mamulleri isimli işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi. Tatlının içerisinden ise böcek çıktığı belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinde, içerisinde antepfıstığı olduğu belirtilen bazı ürünlerde Antepfıstığı yerine yerfıstığının kullanıldığı belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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