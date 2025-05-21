Gazeteci-Yazar Osman Gündüz: “Birlik ancak adaletle ve samimiyetle sağlanabilir”

Gündüz, Metiner’in açıklamasında geçmiş dönemde yaşanan kırgınlıklar, dışlamalar ve emeklerin görmezden gelinmesine hiç değinilmemesini eleştirerek, “Bu çağrının inandırıcılığına gölge düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“Dün kıymet vermeyenlerin, bugün birlik çağrısı samimi değildir”

Osman Gündüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün birlik çağrısı yapanların; dün bu davaya yıllarını vermiş, alın teri dökmüş insanları nasıl bir kenara ittiğini, kimi kifayetsiz muhterislerin peşine takıldığını da biz unutmadık.”

Gündüz, isim vermeden doğrudan Mehmet Metiner’i hedef aldığı açıklamasında, “Çirkefliği, adam satmayı, emeği yok saymayı en iyi bilenlerden biri de yine Mehmet Metiner’in kendisidir” dedi.

“Parti omuz omuza mücadeleyle büyüdü, emeği hiçe saymayın”

Partinin sokak sokak gezilerek, alın teriyle büyütüldüğünü hatırlatan Gündüz, parti içerisinde emek verenlerin zamanla değersizleştirilmesinden rahatsızlık duyduklarını vurguladı. Gündüz, birlik çağrılarının ancak geçmişle yüzleşilerek anlam kazanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Birlik çağrıları hamasi söylemlerle değil, geçmişin samimi bir yüzleşmesiyle anlam kazanır. Bizim için dava adamlığı; zor günde yanında olup, kolay günde unutmamakla başlar.”

“Adalet ve samimiyet olmadan birlik sağlanamaz”

Açıklamasının sonunda partisinin ve davasının arkasında olduğunu vurgulayan Osman Gündüz, birlik ve beraberlik kavramlarının ancak adaletle ve içtenlikle tesis edilebileceğini belirtti:

“Birlik, ancak adaletle ve samimiyetle tesis edilebilir. Günlük hesaplarla hareket edip geçmişteki hataları görmezden gelenlerin çağrıları karşılık bulamaz.”

Mehmet Metiner’in açıklamalarının ardından Adıyaman’dan gelen bu eleştiri, parti içi tartışmaların kamuoyu nezdinde daha görünür hale geldiğini ortaya koydu. Gündüz’ün açıklamaları, AK Parti tabanında yaşanan kırılmalar ve teşkilat içi iletişim sorunlarına dair dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA