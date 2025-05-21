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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve kaçak kazı olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

200 gram el yapımı, kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcı madde

1 adet yer altı görüntüleme cihazı

2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü

4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü

Edinilen bilgilere göre, jandarma birimleri tarafından yürütülen istihbari çalışma sonucu, şüphelilerin kaçak kazı faaliyetinde bulundukları belirlendi. Operasyonla birlikte şahısların kazı yaptıkları alanda çok sayıda suç unsuru malzemeye el konuldu.

Jandarmadan kaçak kazıya ağır darbe: Silahlar, patlayıcılar ve dedektörler ele geçirildi

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