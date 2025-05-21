Jandarmadan kaçak kazıya ağır darbe: Silahlar, patlayıcılar ve dedektörler ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre, jandarma birimleri tarafından yürütülen istihbari çalışma sonucu, şüphelilerin kaçak kazı faaliyetinde bulundukları belirlendi. Operasyonla birlikte şahısların kazı yaptıkları alanda çok sayıda suç unsuru malzemeye el konuldu.
Operasyonda ele geçirilenler:
5 adet ruhsatsız av tüfeği
22 adet av tüfeği fişeği
4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü
2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü
42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği
1 adet kaya delme makinası
1 adet yer altı görüntüleme cihazı
2 adet el dedektörü
200 gram el yapımı, kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcı madde
Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve kaçak kazı olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak : PHA