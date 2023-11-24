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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan Adıyaman'a geldi.

Adıyaman sanayicisi ile bir araya gelmeden önce Naim Fahri Diner öncülüğündeki hayırseverler tarafından Adıyaman Merkez Şambayat Beldesi'nde yapılması planlanan 8 derslikli Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin yapım protokolü için Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan arasında imzalandı.

Vali Dr. Varol protokol imzasında yaptığı konuşmada, ‘’Protokolün hayırlı olmasını diliyorum, sosyal sorumluluk çerçevesinde geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla ilimizde eğitime verdikleri destek ve katkılardan dolayı Merkez Bankası Başkanı Sayın Dr. Hafize Gaye Erkan'a ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, bu tür yatırımların yeni hayırseverlerin önünü açması ve onlar için özendirici olmasını diliyoruz.’’ dedi

Kaynak : PHA