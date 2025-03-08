Ramazan’a Özel Şiir ve Söyleşi

"Yağmur" şiiriyle hafızalara kazınan Nurullah Genç, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şiirler seslendirerek ve hayat tecrübelerinden kesitler paylaşarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Genç’in seslendirdiği şiirler büyük beğeni topladı.

Genç’ten Başkan Tutdere’ye Teşekkür

Programın sonunda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibine teşekkür eden Nurullah Genç, kendisini Adıyamanlılarla buluşturdukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Tırpan: "Ramazan Ayı Boyunca Etkinlikler Sürecek"

Etkinliğin ardından konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, belediyenin kültürel etkinliklere verdiği önemi vurgulayarak, “Adıyaman Belediyesi olarak bu etkinlikleri aynı özenle sürdürmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca programlarımız devam edecek. Kıymetli hocamız Nurullah Genç’e katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendisini her zaman burada ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Nurullah Genç’e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Program, izleyicilerin büyük beğenisiyle sona erdi.

Kaynak : PHA