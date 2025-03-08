Başkan Hallaç, kadınların yalnızca aile içinde değil, eğitim, iş hayatı, sanat ve bilim gibi birçok alanda büyük başarılara imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız, sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla toplumumuzun temel direğidir. Onların güçlü duruşu, üretkenliği ve azmi, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe ulaşmasında en büyük güvencemizdir. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, toplumsal eşitliğin sağlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Hallaç, mesajının sonunda, "Bu vesileyle, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA