Anayasamızda; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denilerek sağlık hakkı güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi Sağlık Sisteminde de sorunlar derinleşiyor. Ülkeyi yöneten AKP iktidarı sağlıkta her ne kadar çağ anlattık dese de yaşananlar gün gibi ortada!...

Sağlıkta Performs Sisteminin sakıncalarını yer yer yazılarımda vurguladım. Bir doktoru düşünün ki, günde yüz hasta muayene ediyor. Bir hastaya olması gereken zamanı ayırabilir mi?...Ya da ayıracağı zaman yeterli olabilir mi?... Tam tersi bir de hastayı düşünelim o doktorun kendisine az zaman ayırmasında, ciddi bir hastalığın teşhis ve tedavisinde yaşanan zorluklar sık sık hasta ya da hasta yakınları ile doktorlar, sağlık çalışanları arasında yaşanan şiddete de tanık oluyoruz. Konuyu açmadan önce gerek Koronavirüs süresince gerekse 6 Şubatta yaşadığımız depremde hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç biliyorum.

Bir kaç gün önce Adıyaman ilimizinn 400 yataklı hastanesine gittiğimde hem hasta hem de bazı sağlık çalışanlarımızla konuşma fırsatım oldu. Aman çekinmeyin isim vermeyeceğim dediğimde konuştular. Biz her hastamızın iyi koşullarda iyileşmesini, başka bir şehire gitmesine gerek kalmasın istiyoruz. Özellikle deprem felaketinden sonra hastaların sayısı artmış, uzman doktor eksikliği var. Hastalar da ,doktorlar da mağdur. Mevcut doktorlar yoğun hasta sayısından dolayı yetişemiyor. Hasta saatlerce sıra beklemeden yakınıyor. Buna ben de tanık oldum.

Siyasilerin söylemleri önemlidir. Siyasiler söylemlerine dikkat etmelidir.

Hatırlayacak olursanız Sn. Cumhurbaşkanı hekimlere giderlerse gitsinler" demişti!Görünen odur ki, yazılarımda da sıkça dillendirdiğim ülkemizde yaşanan beyin göçü; doktorların, sağlıkçıların, mühendislerin vb. gitmesi. Ve akabinde yaşanan zorluklar. Şimdi Hekim açığını kapatmak için emekli hekimlere görev çağrısı yapılması bundandır. Sağlıkta büyük bir kriz yaşanıyor. Doktor bulunamıyor. 65 yaş üstü doktorlara kadro açıp göreve çağırdılar. AKP iktidarının sağlık politikalarının içinden çıkılmaz bir hal aldığını görüyoruz.

Buradan yetkililere sesleniyoruz,

Adıyaman depremde büyük yara alan illerden birisi. Çoğu insan hayatını kaybetti. Hiç olmazsa geride kalanlar sağlıklı yaşasınlar.

400 yataklı hastanede çoğu bölümde uzman doktor eksikliği var.

MHRS Sisteminde sıra alınamıyor.

Cihaz konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir an önce uzman doktor açıklığı giderilmelidir. Depremin yaraları bir an önce sarılmalıdır. Biz sorunları kamuoyunun gündemine taşırız. Sorunları çözecek olanlar ülkeyi yönetenlerdir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Sisteminin iyileştirilmesi dileğiyle!...

21.10.2023

Fatma Ulubey