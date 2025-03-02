Op.Dr.İbrahim Halil Dündar, başkanlığında kurulan Sağlık-Sen Adıyaman Hekim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Prof.Dr.Ramazan İlyas Öner, Dr.Öğr.Üyesi Fedli Emre Kılıç, Dr.Osman Küçükçelepçe, Dr.Şengül Tuzcu Tekbaş, Dr.Mehmet Akatay, Dt.Mustafa Polat ve Asst.Dr.Burhan Yılmaz seçildi.

"Hekimlerimiz bu ülkenin geleceği, bugünü, yarını"

Düzenlenen toplantıda açılış konuşmaların ardından değerlendirmede bulunan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, “Biz sağlık sisteminin geleceği adına, hekimlerimiz adına, yarınlarımız adına çalışmak istiyoruz. Hekimlerimiz bu ülkenin geleceği, bugünü, yarını. Sağlık-Sen bu bilinçle sendikal mücadeleyi yerine getiriyor.

Başkan Çelik, "Eğer sağlıkta bir mücadele olacaksa bu hekimin, hemşirenin, paramediğin, tıbbi sekreterin, radyoloji teknikerinin, fizyoterapistin bir araya gelmesiyle olur. Hekimimizin, hemşiremizin yoğun bakımdaki, ameliyathanedeki çalışmalarını ve yaşadıkları zorlukları hepimiz biliyoruz. Hekim olmazsa olmaz, hemşire olmazsa da olmaz. Bu ekibi parçalamak, bölmek istiyorlar. İşte biz bu birlikteliği sağlamak için Hekim Komisyonu'nu kurduk" diye konuştu.

"Bizim derdimiz üzüm yemek" diyen Çelik, "Biz hemşirenin olduğu gibi hekimin de sözcüsü olmak istiyoruz. Güç birliği ile sağlıktaki birlikteliği sağlayacak ve mücadeleyi daha değerli hale getireceğiz" dedi.

“Tüm hekimlerimizi Sağlık-Sen'e davet ediyoruz”

Sağlığın tüm bileşenlerinin bir bütün olduğunu ve Hekim Komisyonu'nun amacından bahseden Başkan Çelik, “Biz hekimin, hemşirenin, teknikerin, teknisyenin ve ATT'nin yani sağlığın tüm bileşenlerinin bir bütün olduğunu biliyor ve bu inançla çalışıyoruz.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu da hekimlerimizin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi ve korunması adına çalışmalara başladı. Biz sağlığın tüm bileşenleri bir araya gelerek mücadele etmek zorundayız. Ancak bu şekilde mücadele ederek bir noktaya gelebiliriz. Bu yüzden tüm hekimlerimizi Sağlık-Sen çatısı altında yaşanan sorunlara karşı mücadele etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hekimin hakkını korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz”

Son olarak toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendika Sağlık-Sen’in olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz sağlığın tüm branşlarının beraber hareket ettiğinde daha güçlü olduğuna inanıyoruz” diyen Başkan Çelik, “Nasıl hemşirenin, ebenin, paramediğin hakkını koruyan Sağlık-Sen ise hekimin hakkını koruyacak tek yer de Sağlık-Sen'dir. Toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendika Sağlık-Sen'dir. Biz hekimimizin, hakkını korumak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu vesileyle Hekim Komisyonumuz ile birlikte yapacağımız çalışmalarımızın sağlığın mihenk taşı olan Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

Kaynak : PHA