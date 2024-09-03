Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan uzatım kararını eleştiren Sadıkoğlu, bu sürenin depremden etkilenen şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Sadıkoğlu, "Şantiyeye dönmüş şehirlerimiz için 3 ay neyi çözebilir? Açıklanan süre uzatımı tedavi değil, pansuman niteliğindedir," dedi. 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin ardından Van depremi örneğinde olduğu gibi uzun vadeli desteklerin gerekli olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, "Van depremi sonrası 5 yıl devam eden uygulama ortadayken, 2 yıl bile sürmemesi anlamak güç. Binlerce esnafımız zor koşullarda ticaret yapmaya devam ederken, şehirlerimiz için 3 ayın yeterli olmadığını düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, bazı yerel aktörlerin 3 aylık süre uzatımını "müjde" gibi lanse etmelerini hayret ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Süre uzatımının iş insanlarının uzun vadeli plan yapmalarına engel olduğunu ve şehirlerin toparlanabilmesi için daha kapsamlı çözümler gerektiğini ifade etti.

Sadıkoğlu, mücbir sebep süresinin koşulsuz uzatılması çağrısını sürdürdüklerini ve bu süreçte kendilerine destek veren STK’lara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, depremden etkilenen bölgeler için olumlu bir karşılık vereceğini umduklarını belirtti.

Kaynak : PHA