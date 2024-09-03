Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" diyerek operasyon bölgelerindeki son faaliyete yönelik bilgilendirmede bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.