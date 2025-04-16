Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 12 Nisan gecesi meydana gelen zirai don sonrası büyük zarar gören Malatya Kayısısında incelemeler yapmak üzere şehre gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kapsamlı bir dosya sundu.

Dosyada üreticilerin ve Malatya ekonomisinin göreceği zararın giderilmesi için talepler ve çözüm önerileri yer aldı. Başkan Sadıkoğlu’nun sunduğu dosyada yer alan talepler şu şekilde;

- 7269 sayılı Afetler Kanunu uyarınca, tarım ürünlerinin üçte birinden fazlasının zarar görmesi hâlinde afet bölgesi ilanı mümkündür. Malatya’daki zararın boyutu bu eşiği aşmıştır. Bu nedenle ilimizin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesini talep ediyoruz.

- Don, yalnızca meyveleri değil, ağaçları bütüncül olarak etkiledi. Üreticimiz önümüzdeki en az 2 yıl bahçeleri için daha fazla bakım yapması gerekiyor. Bu sezonun borçları varken, yeniden gübre, ilaç, mazot, işçilik maliyetleri ile çiftçimizin baş etmesi mümkün değil. Bu kalemlerde azami destek sağlanmalıdır.

- Bir sonraki hasada yaklaşık 1,5 yıl var. Geliri kayısıya bağlı çiftçilerimiz bu dönemde ayakta kalabilmek için faizsiz ve uzun vadeli krediler sunulmalıdır.

- Mevcut borçlar felaketin yüküyle daha da ağırlaştı. Üreticimizin tarımsal borçları en az 2 yıl ertelenmelidir.

- Ürün taahhütlerini / siparişlerini yerine getiremeyecek ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. Bu firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için faizsiz / uygun koşullu kredi imkânları tanınmalıdır.

- Kayısıyla doğrudan ilgili zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere ilimizde kayısı üretimine bağlı tüm sektöreler desteklenmelidir.

- Yaşadığımız don felaketi, Malatya gibi deprem illerine ikinci büyük afeti yaşattı. Bölgemiz henüz depremin yaralarını saramamışken daha derin bir yara aldı. Bu nedenle ilimiz için daha fazla kaynak ve özel destek sunulmalıdır.

Başkan Sadıkoğlu, sunduğu dosyadaki taleplerin tüm Malatya’nın talebi olduğunu vurgulayarak, “Sayın Bakanımıza şehrimize ziyareti ve konuya göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Tespitlerin en hızlı şekilde tamamlanarak, yaraları saracak kapsamlı desteklerin sunulmasını umut ediyoruz” dedi.

Kaynak : PHA