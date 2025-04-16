Mutfak ekipmanları ihracatı konusunda Türkiye’nin en iddialı firmalarından biri haline gelen OMS, üretim kalitesini, teknolojik altyapısını ve vizyoner yönetimini bir araya getirerek 96 ülkeye ulaşmayı başardı. Granit tencereden çelik cezveye, elektrikli çaycıdan çok amaçlı mutfak araçlarına kadar birçok ürünü dünya mutfaklarına taşıyan OMS, Türk sanayisinin global yüzü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Firma, dış ticaretteki başarısıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan mutfak ekipmanı üreticileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Ürün gamına yakın zamanda elektrikli ev aletlerini de dahil eden OMS, hem geleneksel hem de modern ihtiyaçlara cevap veren üretim modelini sürdürülebilir şekilde geliştiriyor.

Güçlü Altyapısıyla Zorlu Süreçleri Aştı

Depremlerden etkilenen Adıyaman’daki üretim tesislerinde kısa sürede yeniden yapılanma sürecine giren OMS, çelik güçlendirme sistemleri ile üretim alanlarını hem güvenli hem de dayanıklı hale getirdi. Bu hızlı ve kararlı dönüşüm, şirketin yalnızca ticari değil, kurumsal sorumluluk anlayışını da ön plana çıkarıyor. OMS, çalışan güvenliği ve üretim sürekliliğini öncelik haline getirerek kriz dönemlerinde dahi örnek bir performans sergiledi.

Bölgesel Gelişime Katkı Sağlayan Liderlik

OMS’nin kurucusu Fatih Özger, üretimin yanı sıra bölge ekonomisine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Firmanın yer aldığı alanda organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalara öncülük eden Özger, Adıyaman’da sanayi altyapısının gelişimine aktif katkıda bulunuyor. Bu girişim, bölgedeki istihdamın ve girişimciliğin gelişmesine de kapı aralıyor.

Küresel Arenada Marka Tanıtım Atağı

OMS, yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda marka bilinirliği için gerçekleştirdiği stratejik adımlarla da öne çıkıyor. Türkiye’de “Gelinim Mutfakta” gibi programlara sponsor olan firma, Tunus’ta ve Rusya’da yürüttüğü sponsorluk çalışmalarıyla adını farklı pazarlarda da duyurmayı başarıyor. Bu strateji, mutfak ekipmanları ihracatı yaptığı ülkelerde markaya olan güveni artırıyor ve sadık müşteri kitlesi oluşturuyor.

Fatih Özger’in, “Kararlarımı düşünerek alırım, her adımımda aklım rehberimdir” sözleri ise OMS'nin uzun vadeli planlarla şekillenen kurumsal yapısını yansıtıyor. Bu yönetim anlayışı, firmanın istikrarlı büyümesinde önemli bir rol oynuyor.

Teknolojik Ürünlerle Genişleyen Vizyon

Ar-Ge yatırımlarını artırarak elektrikli mutfak ürünleri alanına giriş yapan OMS, özellikle elektrikli çaycı üretimiyle yeni bir döneme adım attı. Bu genişleme, firmanın geleneksel mutfak ekipmanlarındaki uzmanlığını modern ihtiyaçlarla harmanladığını gösteriyor. Teknolojiye dayalı üretim modeli, firmanın mutfak ekipmanları ihracatı kapasitesini daha da artırarak global pazardaki gücünü pekiştiriyor.