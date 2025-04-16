İlçe Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen 'Pasta Bizden, Çay Sizden' projesi kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ailelere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla polis ekiplerinin ziyaretleri devam ediyor.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın koordinasyonunda, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve Gölbaşı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından aile ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek, ihtiyaç ve talepleri dinliyor.

Ekipler ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, amaçlarının ailelere moral desteği sağlamak olduğunu belirttiler.

Kaynak : PHA