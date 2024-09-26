Asnuk, projenin yerel esnafı mağdur ettiğini ve belirsizlikler nedeniyle esnafın ikiye bölündüğünü dile getirerek, bu durumun bir "rant projesine" dönüşmesinden endişe duyduklarını belirtti.

"19 Ay Geçti, Proje Hâlâ Belirsiz"

Asnuk, deprem felaketinin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kent Meydanı Projesi’nin netleşmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Malatya ve Hatay gibi illerde projelerin neredeyse tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Asnuk, Adıyaman’da hâlâ projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin bile tartışıldığını söyledi.

"Esnaf Mağduriyet Yaşıyor"

Projenin açıklanmasının gecikmesi nedeniyle birçok esnafın işyerlerinde tadilat ve masraflar yaparak mağdur olduğunu belirten Asnuk, "Proje netleşmediği için esnaf ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim projeye sıcak bakarken, diğer kesim neyin karşılığında ne alacaklarını bilmedikleri için endişeli," dedi. Esnafın, mülklerinin yerine neyin verileceği konusunda hiçbir açıklama yapılmadığını belirten Asnuk, hem yerel yönetimin hem de ilgili kurumların bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı.

"Rant Kapısı Olmasın"

Asnuk, projenin bir rant projesine dönüşme tehlikesine dikkat çekti ve esnafın bu konuda net bir açıklama beklediğini söyledi. Çarşı projesinin, mülk sahipleri dışında yeni maliklere yeni alanlar açılmaması gerektiğini belirten Asnuk, "Fikirtepe’de yaşanan yerinde dönüşüm faciasının bir benzeri burada yaşanmasın" dedi.

"Saadet Partisi'nin Proje Desteği"

Haşim Asnuk, Adıyaman'ın tarihi dokusuna uygun estetik bir mimari ile yapılacak olan bir projenin destekçisi olduklarını vurguladı. Kent Meydanı Projesi'nin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Asnuk, "Bu proje, Adıyaman için hayat memat meselesidir" diyerek projenin şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, bir an önce başlatılmasının gerekliliğini ifade etti.

Saadet Partisi olarak Adıyaman'ın tarihine ve kültürüne uygun bir projeye destek verdiklerini söyleyen Asnuk, "Bu projeyi, Adıyaman'ın hafızasını silmeden gerçekleştirilirse, 100 yıllık bir ihtiyacı karşılayacak bir eser olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak : PHA