"Depremden Sonra Ekonomik Hayat Canlandırılmalı"

Asnuk, yaptığı açıklamada, Adıyaman’da esnafın yaklaşık iki yıldır prefabrik ve konteyner çarşılarda geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek, şehirdeki yapı stokunun %68'inin hasar gördüğüne dikkat çekti. Yeni yapılan iş yerlerinin hazır olmasına rağmen teslim edilmemesinin büyük bir mağduriyet yarattığını ifade eden Asnuk, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Çarşı Projesi Başladı, Esnaf Mağdur Edildi"

Özellikle çarşı projesinin birinci etabı başladığında, yüzlerce esnafın mağdur edildiğini söyleyen Asnuk, "Birçoğuna alternatif bir yer gösterilmeden iş yerleri yıkıldı ve o günden beri belirsizlik devam ediyor. Emlak Konut tarafından yapılan iş yerleri tamamlanmış gibi görünse de henüz herhangi bir teslimat yapılmadı. Oysaki yetkililer, defalarca bu yerlerin kısa süre içinde sahiplerine teslim edileceğini söylemişti" dedi.

"Cumhurbaşkanı Ziyareti Öncesi Çalışmalar Hızlandı, Peki Sonra Ne Oldu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde iş yerleriyle ilgili kura çekimi yapılacağı söylentilerinin yayıldığını, ancak aradan haftalar geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Asnuk, şu soruları yöneltti:

Binalar hazırsa neden hâlâ teslim edilmiyor?

Burada bir rant meselesi mi var?

Eğer bir paylaşım anlaşmazlığı yoksa, hak sahiplerine neden iş yerleri verilmiyor?

Bu sorulara yanıt beklediklerini vurgulayan Asnuk, yetkililerin şeffaf bir açıklama yapması ve iş yerlerini bir an önce teslim ederek şehrin ekonomik toparlanmasına katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

"Esnaf Daha Fazla Mağdur Edilmemeli"

Asnuk, Eski Valilik binasının yerine yapılan iş yerleri, Emniyet Müdürlüğü çevresi, Filistin Caddesi ve mevcut Valilik binasının batısındaki yeni iş yerlerinin bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Asnuk, "Esnafın daha fazla mağdur olmaması için somut bir takvim ve açıklama bekliyoruz" diyerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Adıyamanlı esnafların yaşadığı belirsizlik ve ekonomik sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Asnuk, yetkililerin gecikmenin nedenlerini kamuoyuna açıklaması ve çözüm için adım atması gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA