"32 Yıldır Adalet Arıyoruz"

Açıklamada, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde 33 aydın, sanatçı ve yazarın yakılarak öldürülmesine dair süren adalet mücadelesinin sonuçsuz kaldığı vurgulandı. Demirci, 32 yıl boyunca gerçek faillerin yakalanması için mücadele ettiklerini belirterek, "32 yıldır hak, hukuk ve adalet mücadelesi yürüttük ama maalesef bu mücadele haklı ve doğru bir şekilde sonuçlanmadı" dedi.

Anayasa Mahkemesi Kararına Tepki

Son olarak Anayasa Mahkemesi'nin, katliamın örgütlü bir suç olmadığına yönelik yoruma açık kararı sonucunda 17 sanığın daha serbest bırakıldığını hatırlatan Demirci, "Daha önce de farklı şekillerde serbest bırakılan katillere yenileri eklendi. Muhtemelen içeride hiçbir katil kalmayacak ve önümüzdeki günlerde diğerleri de serbest bırakılacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirci, Sivas Katliamı’nın toplumun vicdanında derin bir yara olduğunu ve devletin faili meçhul olaylarla hesaplaşmadığı sürece güven kaybedeceğini ve adaletten uzaklaşacağını söyledi.

"Katilleri Savunmak Meşru Hale Getirildi"

Basın açıklamasında, katliamın faillerini savunan avukatların siyaset ve bürokraside önemli noktalara getirildiği iddia edilerek, "Geçmişten bugüne, sanıkların avukatları iktidar partilerinde önemli görevlere geldiler, devletin bazı yöneticilik makamlarına atandılar. Katilleri savunmak meşru ve itibarlı bir hale getirildi, katil olmak özendirildi" denildi.

Açıklamada, katliamın sorumlularının zaman aşımı gerekçesiyle serbest bırakılmasını hukukun katli olarak nitelendiren Demirci, "Bu, gerçeklerin yok edilmesidir. Ne yazık ki ülkemiz tam anlamıyla bir anayasasızlığa ve hukuksuzluğa sürüklenmektedir" ifadelerini kullandı.

"33 Günlük Oturma Eylemi Yapacağız"

Demirci, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin genel merkezinde 33 günlük oturma eylemi başlatacağını duyurdu. Tüm şubelerde pankart asılacağını ve açıklamalar yapılacağını belirten Demirci, "Katillerin peşinde olduğumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna göstereceğiz" dedi.

"Sivas İçin Adalet, Herkes İçin Adalet!"

Basın açıklaması, Alevi toplumunun adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğinin vurgulanmasıyla son buldu:

"Biz Aleviler, haklının, hukukun ve adaletin yanında, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Adalet arayışımız, tüm katiller yakalanana ve suçlular gerçek cezalara çarptırılana kadar sürecektir. Sivas, insanlığa karşı işlenmiş canice bir suçtur ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Kimse bu cezayı hafifletme veya affetme hakkına sahip değildir. Sivas için adalet, herkes için adalet! Sivas’ın ışığı sönmeyecek!"

Kaynak : PHA