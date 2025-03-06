Mobbing alanında uzman olarak uzun zamandır çalışmalar yapan Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı ve köşe yazarımız İsmail AKGÜN, çıkan genelgeyi değerlendirdi.

Çalışma hayatının önemli sorunların başında yer alan işyerinde psikolojik taciz (mobbing) bilindiği üzere insan sağlığını, işyerini, Aileyi ve toplumu olumsuz etkileyen bir vebadır. Bu konuda Sn.Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı Döneminde 2011/2 No'lu İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi 19 Mart 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konmuştu. Bizim de katkı sunduğumuz ve üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları ile 6 Mart 2025 tarihinde 2025/3 No'lu İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi olarak yayınlanarak yürürlüğe konuldu. Bu genelge çalışma barışı, verimlilik ve üretimdeki kalite için çok önemli bir adımdır. Kuşkusuz sorunun çözümü için bunun ardından "Mobbing Yasası'nın" çıkmasını bekliyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımız insan ve ülke konusunda her zaman olduğu gibi yine duyarlı davrandı. İnanıyorum ki çıkarılacak yasa konusunda da gerekeni ilk fırsatta yapacaktır. Çalışma hayatı için hayırlı olsun. Özellikle eğitimi öncelleyen bir anlayış olduğunu bir eğitimci olarak memnuniyetle söylemek isterim.