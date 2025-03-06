Su Kuyusu: Temiz Suya Hasret Kalanlara Destek Olun

Dünyada milyonlarca insan temiz suya ulaşamadığı için ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. İçme suyu eksikliği, özellikle Afrika ve Asya’da pek çok insanın hayatını zorlaştırıyor. Efendi Derneği, su kuyusu projeleriyle bu soruna çözüm üreterek susuzluk çeken bölgelere temiz su ulaştırıyor. Siz de bir su kuyusu bağışında bulunarak, insanların hayatını değiştirebilirsiniz.

Kurban Bağışı ile Sofralara Bereket Katın

Kurban, paylaşmanın ve dayanışmanın en anlamlı ibadetlerinden biridir. Dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri için büyük bir nimet olan kurban etleri, Efendi Derneği tarafından güvenle kesilip dağıtılıyor. Bir ailenin yüzünü güldürmek ve sofralarını şenlendirmek için kurban bağışı yapabilirsiniz.

Zekat Bağışı ile Fakirlere Destek Olun

Zekat, malın bereketlenmesini sağlayan ve yardıma muhtaç kişilere ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Maddi sıkıntılar içinde yaşayan kardeşlerimize destek olmak için zekat bağışı yaparak onların hayata tutunmasına yardımcı olabilirsiniz. Efendi Derneği, zekat bağışlarınızı titizlikle değerlendirerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İyilik Yolunda Adım Atın!

Birlikte daha fazla insana ulaşmak ve onların yaşamını güzelleştirmek sizin elinizde! Su kuyusu, kurban ve zekat bağışlarınızla mazlumların yanında olabilir, iyiliği çoğaltabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve bağışta bulunmak için efendi.org.tr ziyaret edebilirsiniz.