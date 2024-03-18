Asnuk, şehrin kaderini belirleyecek seçimlerin halkın yaşam kalitesini artırması ve şeffaf yönetim anlayışıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Asnuk, AK Parti politikalarının halkı sindirme ve korkutma yönünde olduğunu iddia etti. Gazze meselesine de değinen Asnuk, AK Parti'yi tutarsız ve çelişkili dış politika izlemekle suçladı.

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Haşim Asnuk, AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki tutumunu hatırlattığı açıklamasında, AK Parti’nin Gazze meselesinde samimiyetsiz olduğunu dile getirdi. Kendilerinin ise Gazze meselesine duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. İsrail'e yapılan çelik ihracatının artışına vurgu yapan Asnuk, bu durumun AK Parti’nin samimiyetsizliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Asnuk, AK Parti'ye seslenerek, Gazze'yi siyasi amaçları için kullanmamaları ve samimi bir şekilde bu meseleye çözüm bulmaları gerektiğini dile getirdi.

Haşim Asnuk’un açıklamaları şöyle:

“Hangi şehirde kim kazanırsa kazansın bu ülkenin insanıdır. Tartışacağımız şey; adayın şehre ne katacağı, yönetimde şeffaflığı, kaynakların doğru kullanımı. Lakin mesele "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur " meselesine döndü.

Ellerindeki devasa imkanlara, sindirme, korkutma politikalarına rağmen hâlâ toplumla dalga geçercesine Gazze ve seçimi ayni cümlede kullanıyorlar. Israrla bunu yapmayın, dememize rağmen sandığında başka şey kalmamış çerçi gibi ya başka partinin genel başkanına "lanlı, lunlu" konuşuyorlar ya da ellerinde havuç ve sopayı eksik etmiyorlar. İnsanları maddi olarak dilenecek duruma getirecek politikalar uyguluyorlar, sonra da sosyal yardımı ve kuyrukları hizmet diye pazarlıyorlar. Devletin sosyal yönünü parti hizmeti olarak sunuyorlar.

Gazze meselesine gelince, 2019 yerel seçimlerinde ya Mursi ya Sisi diyen sizsiniz. Sonra Sisi ile pozlar veren ve Mursi ve taraftarlarını bir kalemde silen de siz. Sahi ne oldu Rabia işaretine. Rabia işaretini nasıl kıvırarak tek devlet tek millete çevirdiniz. Rabia işaretinin anlamı neydi?

Gazze için ne yaptınız? Miting düzenlediniz değil mi? Sen hükumetsin, muhalefet değil. 20 yıldan fazladır iktidarsın, hala bu tür konularda kalkıp muhalefeti eleştiriyorsun.

Davul da sizin boynunuzda, tokmak da sizin elinizde. İcracı olan sizsiniz.

Bir avuç Husi'nin Kizildeniz’de yaptığını siz yapamıyorsanız, diplomatik kanalları kullanıp bir sonuca ulaşamıyorsanız bu sizin beceriksizliğiniz.

Becerikli olduğunuz bir alanlar da var tabi. Gazze saldırılanından bu yana İsrail'e en fazla ihracat kalemlerinden biri çelik ticareti ve siz hiçbir dönem bu kadar çeliği İsrail'e satmamıştınız. Dolayısıyla tek sermayesi buz olan adam gibi bağırıp günah dökmeyin, Gazze demeyin, bu sözler ile günahlarınızı örtemezsiniz. Mahalle mahalle gezip bağırıp çağırıp Gazze demeyin. Halep de arşın da orada buyurunuz.”

Kaynak : PHA