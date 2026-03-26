Hürmüz Boğazı'ndaki Riskler Nedeniyle Tedarik Zinciri Yenileniyor

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmelerin küresel enerji tedarik zincirleri üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın enerji sevkiyatında önceliği sınır komşularına vereceğini duyurdu. Moskova’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tsivilev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından dünya genelindeki enerji sevkiyatında yaşanan aksaklıkları değerlendirdi.

Asya’daki pek çok ülkenin enerji tedariki konusunda Rusya ile temaslarını yoğunlaştırdığını belirten Tsivilev, daha önce sevkiyat yapılan ancak çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan hatlara yönelik yoğun bir talep aldıklarını vurguladı. Bakan Tsivilev, bu çerçevede Rusya’dan enerji kaynakları tedarik edilmesine ilişkin yeni sözleşmeler üzerinde aktif bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Asya'dan LNG ve Petrol Talebi Artıyor

Rus bakanın paylaştığı bilgilere göre, Asya ülkelerinden gelen talepler ağırlıklı olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve petrol ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki istikrarsızlığın enerji nakil güzergâhlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Tsivilev, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Körfezin abluka altına alınması açısından hepimiz artık her türlü tedarik zincirinin tehlike altında olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, enerji kaynakları tedarik zincirlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Risklerin daha az olduğu, sınırlarımızdaki en yakın komşularımıza enerji kaynakları tedarikini gerçekleştireceğiz ve ayrıca petrol ürünleri tedarikine ilişkin diğer lojistik süreçleri de gözden geçireceğiz."



HABER KAYNAK/TEKHA