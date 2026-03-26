Tek Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Solmaz’ın yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve derin bir özlemle anıldı. Solmaz, Yazıcıoğlu’nun sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda davasını yüreğinde taşıyan önemli bir lider olduğunu vurguladı.

Milletine Sevdalı Bir Dava Adamıydı

Abdurrahim Solmaz, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca milletine olan bağlılığı, inancına sadakati ve kararlı duruşuyla örnek bir şahsiyet sergilediğini ifade etti. Yazıcıoğlu’nun ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermediğini belirten Solmaz, onun Türk siyasi hayatında derin izler bırakan liderlerden biri olduğunu dile getirdi. Solmaz, Yazıcıoğlu’nun sadece bir siyasi figür değil, aynı zamanda milletine gönülden bağlı bir dava adamı olduğunu kaydetti.

Zorluklar Karşısında Eğilmeyen Bir İrade

Açıklamasında, merhum liderin hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dimdik durduğunu ve asla geri adım atmadığını vurgulayan Solmaz, “Üşüyorum” sözünün dahi onun milletine olan bağlılığını ve fedakârlığını ortaya koyduğunu belirtti. Yazıcıoğlu’nun cesareti, sadakati ve adanmışlığıyla örnek bir hayat sürdüğünü ifade etti.

Bıraktığı Miras Gelecek Nesillere Işık Tutuyor

Solmaz, Muhsin Yazıcıoğlu’nun geride bıraktığı mirasın yalnızca bir hatıra olmadığını, aynı zamanda bir duruş ve karakter örneği olduğunu belirtti. Onun fikirlerinin ve mücadelesinin gelecek nesillere ilham vermeye devam ettiğini ifade eden Solmaz, Yazıcıoğlu’nun milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ve her geçen yıl daha büyük bir özlemle anıldığını söyledi.

Dualarımız ve Vefamız Onunla

Açıklamasının sonunda Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıl dönümünde dualarla anıldığını belirten Abdurrahim Solmaz, “Ruhu şad, mekânı cennet, makamı âli olsun. Unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Solmaz, Yazıcıoğlu’nun hatırasının daima yaşatılacağını ve milletin kalbinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı, mücadelesi ve ortaya koyduğu değerler Türk siyasi tarihinde önemli bir yer tutmayı sürdürürken, bıraktığı miras gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.