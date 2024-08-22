Rû Enerji CEO'su Ömer Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’yi ziyaret ederek, yeni eğitim döneminde ilçedeki okullarda reaktif tüketimlerin izlenmesi ve enerjinin etkin kullanımını sağlamak için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Ziyaret sırasında, Rû Enerji yetkililerinin bir ay boyunca Kahta’daki okullarda gerekli incelemeleri yaparak enerji tasarrufu konusunda alınması gereken önlemleri ve tavsiyeleri içeren detaylı bir rapor hazırlayacakları belirtildi. Bu rapor, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve uygulanacak çalışmaların yönünü belirleyecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Rû Enerji’nin sunduğu destek için CEO Ömer Çelebi’ye teşekkür ederek, enerji tasarrufunun çevreye ve bütçeye olan katkısına dikkat çekti. Başli, "Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına atılacak her adım büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA