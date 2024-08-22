1937 yılında inşa edilen ve dönemin mimarisini yansıtan bu okul, şehrin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak biliniyor. Ancak son gelişmeler, okulun eğitim hayatından tamamen silinebileceği endişesini beraberinde getirdi.

"Depremin Ardından Tarihi Bir Mirasın Yok Oluşu"

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem, Adıyaman’da birçok tarihi yapıya büyük zarar verdi. Bu yapıların başında gelen Cumhuriyet İlkokulu, sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda Adıyaman’ın kimliğini oluşturan bir simge olarak biliniyor. Gazeteci Mehmet Ali Aslancirit, bu yapının korunmaması durumunda, şehrin tarihi dokusunun ve kültürel mirasının ciddi şekilde zarar göreceğini belirtti. Aslancirit, "Bu şehrin ruhunu oluşturan değerli yapılarımızı depremde kaybettik. Kalanları da bürokrasinin soğuk ellerine teslim etmek istemiyoruz" diyerek okulun aslına uygun şekilde restore edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Eğitim İçin Bir Kayıp: Okul Açığına Rağmen Tarihi Okul Yıkılma Tehlikesinde"

Adıyaman'da, deprem sonrası ortaya çıkan okul açığına rağmen, Cumhuriyet İlkokulu’nun eğitime yeniden kazandırılacağına dair belirsizlik sürüyor. Adıyaman Kültür Turizm eski Müdürü Abuzer Gelse, tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi planlarına değinerek, "Cumhuriyet İlkokulu'nun restorasyonu sağlanarak, Adıyaman için önemli bir kültürel miras ayağa kaldırılacak. Ancak çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için de yeni okulların inşası devam ediyor," dedi. Bu durum, şehirdeki eğitim ihtiyacının yeterince karşılanamaması tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Adıyaman'ın Geleceği Tehlikede mi?

Deprem sonrası yeniden inşa edilen Adıyaman’da, tarihi ve kültürel değerlerin korunup korunamayacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ise, "Adıyaman’ın kültürel ve tarihi yapılarının korunacağını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğini" belirterek, hükümetin bu konuda adımlar atacağını ifade etti.

Gazeteci Abdurrahman Akçal ise Cumhuriyet İlkokulu önünde çektiği bir video ile okulun son durumuna ilişkin edindiği bilgileri aktardı ve Cumhuriyet İlkokulu'nun yapılan tüm açıklamaların aksine yok edileceğini iddia etti.

Akçal açıklamasında, Cumhuriyet İlkokulu yerleşkesi içerisinde bulunan iki binadan birinin Eğitim Müzesi olarak restore edileceğini ancak yüzde 70 oranında güçlendirmesi tamamlanan ve eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmek üzere olan diğer okul binasının ise Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredildiğini kaydetti. Akçal, Bakanlığın rezerv alan çalışmaları kapsamına alınan okul binasının, sağlam hale getirilmesine, yüksek miktarlı harcama yapılmasına rağmen yıkılıp, yok edileceğini ve artık Cumhuriyet İlkokulu'nun tarih olacağını iddia etti.

Okulun yok edileceği bilgisi sosyal medya üzerinden pek çok kişi tarafından paylaşılınca, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler sonrası Milli Eğitim ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ne tür bir karar alacağı merak konusu oldu. Adıyaman milletvekilleri ve şehir protokolü ile vatandaşların Cumhuriyet İlkokulu'nun yok edilmemesi için imza kampanyası da dahil olmak üzere çeşitli eylemler yapacakları bilgisi alındı.

Kaynak : PHA