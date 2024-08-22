Deprem sonrası yapılan inşaat çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Kurum, Adıyaman yeniden inşası ve ihyası için gerçekleştirilen projelerin son durumunu değerlendirdi.

"Koordinasyon Toplantısında Önemli Başlıklar Görüşüldü"

Bakan Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Adıyaman'da deprem sonrası devam eden projelerin son durumu masaya yatırıldı. Yeni Kent Meydanı ve Çarşı Projesi'nin geldiği aşama ile il genelinde yapılan diğer çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, Adıyaman'ın yeniden inşası için hayata geçirilen yeni projeler ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar da gündeme getirildi.

"Valilik Ziyareti ve Proje Bilgilendirmesi"

Adıyaman Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Dr. Osman Varol’dan ilin dört bir yanında devam eden kalıcı deprem konutları ve köy evleri projeleri hakkında bilgi aldı. Yerinde Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan çalışmaların mevcut durumu ve gelecekteki planlamalar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

"Adıyaman'ın Yeniden İhyası İçin Hızla İlerliyoruz"

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Depremden bu yana Adıyaman'da yürüttüğümüz projelerle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kalıcı konutlar ve köy evleri inşa edilirken, aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleriyle şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum’un Adıyaman ziyareti, il genelinde devam eden çalışmaların hızla tamamlanması yönünde kararlar alındı. Ziyaret kapsamında, bakanlık yetkilileri ve yerel yöneticilerle birlikte yürütülen projelerin hızlandırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için iş birliği vurgulandı.

Kaynak : PHA