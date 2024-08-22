Köylüler, taş ocaklarının hem doğalarını tahrip ettiğini hem de sağlıklarını tehdit ettiğini vurgulayarak, devlet yetkililerine seslendi.

"Doğa ve Sağlık Tehlikede"

Köylüler adına basın açıklaması yapan Mahmut Teleş, taş ocaklarının köylerinin yaşam alanlarını yok ettiğini ifade etti. Kaynak sularının zarar gördüğünü, her gün asbeste maruz kaldıklarını belirten Teleş, bahçelerdeki meyvelerin tozla kaplandığını ve tarımın olumsuz etkilendiğini dile getirdi. "Burası bizim yaşam alanımız, burası çocuklarımızın geleceği, atalarımızın yadigarı" diyen Teleş, taş ocaklarının yarattığı tahribatın kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Köyümüz Rant Uğruna Feda Edilmesin"

Teleş, Rezip Köyü’nün, geçmişte terörle mücadelede devletin en önemli kalelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu stratejik öneme sahip köyün rant uğruna zorla göç ettirilmek istenmesine tepki gösterdi. "Bu projeyi köylü olarak istemiyoruz. Rezip Köyü'nün zorla boşaltılması, rant odaklarına fayda sağlarken devletin güvenlik politikasına zarar veriyor" dedi.

Devlete Çağrı: "Bu Zulmü Durdurun!"

Mahmut Teleş, köylerinin taş ocakları yüzünden yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, devlet yetkililerini köylerine davet etti. Cumhurbaşkanı, Tarım ve Orman Bakanı, vali ve diğer yetkililere seslenen Teleş, "Bu zulmü durdurun. Bizi bu topraklardan göç etmeye zorlasalar da direneceğiz. Köyümüzün ve doğamızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Köy sakinleri, taş ocaklarının kapatılmasını ve doğalarının korunmasını talep ederken, tüm duyarlı vatandaşları destek vermeye çağırdı.

Kaynak : PHA