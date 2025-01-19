Rû Enerji Kurucu ve CEO’su Ömer Çelebi, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “6 Şubat depreminde çok ağır hasar alan Adıyaman'da sanayinin yeniden güçlenmesi, üretim ve istihdamın eski günlerine ulaşması adına yenilenebilir enerji yatırımlarını önemsiyoruz. Enerji ve sanayi sektörümüze katkı sağlayacak bir anlaşmaya imza attığımız için son derece gururluyuz” dedi.

Rû Enerji sanayi ve enerji sektörünün büyümesine, Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Rû Enerji ile Arılı Madencilik Ltd. Şti. arasında yasal izinleri tamamlanan 1.1 MWp güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rû Enerji Kurucu ve CEO’su Ömer Çelebi, Adıyaman'da sanayinin güçlenmesi adına güneş enerji yatırımlarını ve yeni projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin temiz enerji politikalarına ve net sıfır emisyon hedeflerine katkı sunduklarını ifade eden Çelebi, “Bu münasebetle enerji yoğun sektör olan ve madencilik faaliyeti yürüten Arılı Madencilik ile yasal izinleri aldığımız 1,1 MWp gücünde sözleşme imzaladık. Güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisinin ilimize yapılmasından ötürü Rû Enerji olarak mutlu ve gururluyuz. Yatırımcımıza hayırlı olsun” dedi.

Bu projenin gerçekleşmesi ile Arılı Madencilik Şirketi'nin enerji taleplerinin karşılanmasına ve girdi maliyetlerinin düşmesine katkı sunacaklarını belirten Çelebi, bu vesileyle Rû Enerji olarak sanayide yeşil dönüşüme ve sürdürülebilir enerji sarfiyatına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Güneş enerji santrali projesi anlaşması yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Arılı Madencilik Genel Müdürü Mehmet Reşat Turanlı ise, “Enerji yoğun sektörümüzün maliyetlerinin düşmesine katkı sunacak bu projelerle Adıyaman sanayisinin yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum. Bu süreçte bize sektördeki üstün tecrübeleriyle katkı sunan Rû Enerji'ye teşekkür ederim. Projemiz hayırlı olsun” dedi.

Kaynak : PHA