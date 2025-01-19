"Çözüm süreci adı altında gizemli bir süreç yaşanıyor"

Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Erbakan, çözüm süreci iddialarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Erbakan, bu süreçte İmralı ile yapılan görüşmelerin iktidar ve bir muhalefet partisi üzerinden anayasa değişikliğiyle sonuçlanabileceğini savunarak, şunları söyledi:

"Çözüm süreci adı altında kimsenin bilmediği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin bir tarafı iktidar, bir tarafı İmralı’dır. Sürecin sonunda İmralı’ya umut hakkı ve serbest kalmanın, iktidara da destekle yeniden iktidar olmanın yolu açılacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir anlaşmanın ve pazarlığın karşısındayız. Terörist başını affetmeye kimsenin yetkisi yoktur. Bu kararı verecek olan yalnızca şehit aileleri ve gazilerimizdir."

"Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduk"

Konuşmasında partisinin üye sayısındaki artışa dikkat çeken Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Yargıtay’a kayıtlı 623 bin üyeye ulaştığını ve bu alanda Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduğunu belirtti. Ayrıca, son bir yılda 257 bin yeni üye kaydı yapıldığını ifade eden Erbakan, "Milletimizin partimize olan güveni, her geçen gün artarak devam ediyor" dedi.

"Aile yılı müjdesi, vatandaşta endişe yarattı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle ilgili de konuşan Erbakan, vatandaşların bu açıklamayı endişeyle karşıladığını söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı bu müjdeyi verince birçok vatandaşımız, 'Geçen yıl Emekli Yılı ilan edilmişti, emeklilerin hali ortada. Bu yıl da Aile Yılı olmuş, eyvah!' dedi. Biz ise her zaman hayra motor, şerre fren anlayışıyla hareket ediyoruz. Ancak halkın taleplerini yerine getirme noktasında iktidarın karnesi zayıf."

"Gençleri suçlamak yerine ekonomik sorunlara odaklanılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin evlenme ve boşanma oranları üzerinden yaptığı açıklamaları eleştiren Erbakan, gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti:

"Asıl sorun gençlerin ekonomik zorluklar içerisinde evlilik kararını verememesidir. Kiraların asgari ücreti geçtiği, düğün ve ev kurma maliyetinin 1 milyona dayandığı bir ortamda gençleri suçlamak adil değildir."

Erbakan, gençlere verilecek faizsiz evlilik kredilerinin 350 bin TL’ye çıkarılması ve ev hanımlarının emeklilik gibi haklara sahip olmasının önemini vurguladı.

"Adaletli bir Türkiye inşa edeceğiz"

Ekonomi, tarım, sanayi ve teknoloji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini söyleyen Erbakan, partisinin çözüm önerilerini şu sözlerle özetledi:

"Emekli, işçi ve memurların insanca yaşayabileceği bir düzen kuracağız. Çiftçiye, KOBİ’lere ve girişimcilere tam destek sağlayacağız. Türkiye’yi tank, uçak ve İHA gibi teknolojileri yüzde 100 yerli üretimle dışa bağımlılıktan kurtaracağız."

Erbakan, konuşmasının sonunda Türkiye’nin güçlü bir ekonomi ve teknoloji altyapısıyla küresel adaletsizliklere karşı "Yeni Bir Dünya" düzeni inşa edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA