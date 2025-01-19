Eslem Teker'in Acı Kaybı

Yüksekova'da 7’nci sınıf öğrencisi Eslem Teker, kitap almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Teker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, hem yerel halk arasında hem de ülke çapında derin bir üzüntüye neden oldu.

Mahmut Arıkan'dan Açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eslem Teker’in ölümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Eslem... Kitap almak için çıktığı yolda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Eslem Teker yavrumuz hayatını kaybetti. Acımızın tarifi yok. Siyasi bir mesele haline getirilerek tartışılmak istenen sokak köpekleri konusu, ülkemizin çözülmesi gereken en önemli sorunlarından birisidir.”

Arıkan, şehirlerin hem çocuklar hem de tüm vatandaşlar için güvenilir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, hayvan haklarına saygılı çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Hayvan Haklarına Saygılı Çözüm Mümkün”

Arıkan, açıklamasında partisinin bu konuda çeşitli platformlarda çözüm önerileri sunduğunu belirtti. Güvenli sokaklar için sundukları çözüm önerilerinin hem insanlar hem de sokak hayvanları için en doğru yöntemleri içerdiğini kaydeden Arıkan, şöyle devam etti:

“Hayvan haklarına riayet ederek şehirleri çocuklarımız için güvenilir bir hâle getirmek mümkündür. Bunun için mecliste ve pek çok platformda çözüm önerilerimizi dile getirdik. Bu vesileyle Eslem yavrumuza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu acının bir daha yaşanmaması için hepimize düşen büyük bir sorumluluk vardır.”

Sokak Köpekleri Tartışması Yeniden Gündemde

Eslem Teker’in ölümü, sokak köpekleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda hem hayvan haklarını hem de vatandaşların güvenliğini gözeten kalıcı çözümler üretilmesi yönündeki beklentiler artarken, sokak köpeklerinin rehabilitasyonu ve barınak sistemlerinin iyileştirilmesi gibi öneriler sıkça dile getiriliyor.

Eslem Teker’in kaybı, toplumun farklı kesimlerinde büyük bir acı ve öfkeye yol açarken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılması konusunda çağrılar artıyor.

Kaynak : PHA