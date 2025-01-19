Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, sahte alkol kaynaklı ölümlerin artış göstermesi üzerine yazılı basın açıklaması yaptı.

“Halk Sağlığı Tehdit Altında”

Şahbaz, yüksek enflasyon, yoksulluk ve alkolden alınan yüksek vergi oranlarıyla bağlantılı olarak artan kaçak alkol tüketiminin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini aktardı. Şahbaz: “İstanbul’da son bir haftada kaçak içki nedeniyle hastaneye başvuran 92 kişiden 38’i metanol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirirken, 46 kişiden 26’sı entübe durumdadır. “Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu” adlı sivil oluşuma göre, 2023’te 17, 2024’te 47 sahte içki kaynaklı ölüm vakası raporlanmıştır; ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu açıktır” şeklinde konuştu.

“Şartlar, Ölümcül Sahte İçki Piyasasını Besliyor”

Şahbaz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Halkın yaşam tarzına müdahale boyutuna varan yüksek vergilendirme politikaları, kitlesel ölümlerin ve körlük gibi sakatlanmaların en önemli nedenidir. Yasal alkollü içeceklere erişemeyen vatandaşlar, daha ucuz olan kaçak içkiye yönelmektedir. Günümüzde %45 alkol oranına sahip bir içeceğin ÖTV ve KDV toplamı, satış fiyatının %70’ine ulaşmıştır. Bu şartlar, alkollü içecekleri pek çok kişi için erişilemez kılmakta ve ölümcül sahte içki piyasasını beslemektedir. Yapılan denetimlerde, 2023’te 1 milyon 195 bin, 2024’te 4 milyon 264 bin litre kaçak içki ele geçirilmesi, sorunun ulaştığı boyutu göstermektedir. Sahte içki üretimi ve tüketimi yalnızca bir güvenlik sorunu olmaktan çıkmış, ciddi bir halk sağlığı meselesine dönüşmüştür. İstanbul’daki son operasyonlar, ne yazık ki bu trajedinin ardından yapılan geçici adımlarla sınırlı kalmış; hükümet, yapısal sorunlara çözüm üretmek yerine sorumluluğunu göz ardı etmiştir.”

“Hükümet Derhal Sorumluluk Üstlenmeli”

“Alkolle mücadelenin, erişimi neredeyse imkânsız hâle getirip vatandaşı sahte ürüne yönlendirecek kadar yüksek fiyatlandırma politikalarıyla yürütülmemesi gerekir. Fahiş düzeyde yüksek vergilerin, insanları kaçak veya sahte içkiye yönlendirebileceği, bunun da toplumsal maliyeti çok daha yüksek sonuçlar doğurabileceği dikkate alınmalıdır. Devlet, alkol bağımlılığı ile mücadele etmekle yükümlüdür; ancak bu mücadele, aşırı vergilendirme ve yasaklar yerine, eğitim, tedavi, rehabilitasyon ve etkin denetim gibi uzun vadeli ve kalıcı önlemlerle desteklenen çok boyutlu ve bütüncül politikalarla yürütülmelidir. Sahte alkol üretimi engellenmeli ve bu suçun cezası artırılmalıdır. Hükümet, derhâl sorumluluk üstlenerek halk sağlığı sorunu haline gelmiş bu konuda kalıcı çözümler üretmek zorundadır.”

Kaynak : PHA