Şahin, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı ve olayın hassasiyetine dikkat çekti.

"Mahkemeden Yayın Yasağı Kararı"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yerli ve millî savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında, ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı. Şahin, alınan bu kararla medyada yayılan yanlış bilgilerin ve görüntülerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

"Yanlış Bilgilere Karşı Uyarı"

Ebubekir Şahin, özellikle sosyal medya platformlarında yer alan teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere dikkat çekerek, "Medyamızda, resmî makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır," dedi.

"Yasağa Uymayanlara Yaptırım Uyarısı"

Şahin, RTÜK'ün izleme uzmanlarının olayla ilgili raporlamalar yaptığını ve yayın yasağına uymayan medya kuruluşlarına ağır yaptırımlar uygulanacağını vurguladı. Yasak kararına uyulmadığı takdirde RTÜK'ün gereken hukuki adımları atacağını ve ceza sürecini başlatacağını ifade etti.

"Destek Mesajı ve Uyarılar"

Şahin, açıklamasını "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" sözleriyle sonlandırdı. RTÜK Başkanı, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için medyanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, olayla ilgili resmî makamların açıklamalarının dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA