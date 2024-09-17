Rotary 2430. Bölge Federasyonuna bağlı Beysukent Rotary Kulübü ve Rotary 3523. Bölge Federasyonuna bağlı Taipei Lungmen Rotary Kulübünün Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile işbirliği ve 2440. Bölge Federasyonu Rotary Kulüplerinin içerisinde hazırladığı Gebe Düve Projesi ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat Depremlerinde evleri ve ahırlarının yıkılması sonucu hayvanları telef olan 11 aileye Gebe Düve dağıttı.Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - Uluslararası Rotary afet fonlarından depremin hemen ardından Adıyaman’da çok güzel projelere imza attıklarını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlsu Ferit Binzet;”Eğitimden sağlığa Adıyaman’da ve ilçelerimizde depremzedelerin ihtiyaç duyduğu her konuda elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu anlamlı projede başta 2430. Bölgemiz olmak üzere 2440. Bölge Federasyonu Başkanı ve ona bağlı Rotary Kulüplerimizin önemli maddi katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz gebe düve projesi ile geçimini hayvancılıkla sağlayan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı depremzede 11 ailemizin yaralarını sarmaya çalıştık. Dünyanın öbür ucundan Taiwan’dan 3523. Bölge Federasyonuna bağlı Taipei Lungmen Rotary Kulübünün de desteği ile çok güzel bir proje yaptık. Mesafelerin hiçbir önemi yok, yeter ki siz iyi bir iş yapmak isteyin herkes size destek oluyor. Bu destek depremden etkilenen Adıyaman için önemli, çünkü yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÖRNEK BİR PROJE”

Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, deprem bölgesi için çok önemli ve örnek bir proje olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Asrın felaketi olarak da adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Adıyaman ilimiz ve Gölbaşı ilçemiz çok büyük bir yıkım ve can kayıpları yaşadı. Bu büyük afette evlerini ve ahırlarını da kaybeden yüzlerce çiftçimiz var. Devletimiz çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan depremzede ailelere canlı hayvan yardımı yaptı ancak alamayan bazı ailelerimize bizler destek olmak için böyle bir proje yaptık. Gölbaşı Belediyemizin, Tarım İl Müdürlüğümüzün ve Ziraat Odalarımızın da desteği ile tespit ettiğimiz 11 aileye gebe düveler ile onların beslenmesine katkı sağlamak için yem desteği de verdik. Şimdi depremde hayvanlarını kaybeden ailelerimiz bu düvelerin yavruları olduktan sonra elde ettikleri sütü hem yoğurt hem de peynir olarak işleyerek elde etikleri gelir ile aile ekonomisine katkı sağlamış olacaklar.

Bu projeye sadece Türkiye’deki Rotary Kulüplerinden değil Taiwan’daki Taipei Lungmen Rotary Kulübünün de katkılar oldu. Gelecekte daha güzel projeler ile daha fazla aileye yardım edebilmek için yeni projelerde yapacağız. Umarım yakın zamanda düvelerimizin yavruları da olur ve aile eski günlerindeki gibi hayvancılık yapmaya devam eder. Hayırlı olsun.”

Depremin ilk gününden buyana Rotary ailesinin Gölbaşı ilçesinde birçok projeye imza atarak depremzede ailelere yardım ettiğine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım: ”Çok büyük bir afet yaşadık ve ilçemiz bu büyük depremde can ve mal kaybına uğradı. Halen acılarımız ilk gün gibi taze. İlçemizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ancak depremden buyana bizlere barınma, araç gereç, çadır ve konteyner desteğinin yanı sıra ilçemize yaptırdıkları okul ile eğitime destek veren Türkiye Rotary ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu gün de depremzede ailelerimize verdikleri Gebe Düveler ile hayvanlarını depremde kaybeden aileler yeniden hayvancılık yapmaya devam edecek. Bu anlamlı desteklerinden dolayı Başta Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanımıza ve destek veren tüm Rotary Kulüplerimize teşekkür ederim” dedi.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras:” İlçemizde Eğitim, sağlık, barınma ve bir çok konuda bizlere destek olan Rotaryenlere depremzede ailelerimize verdikleri Gebe Düvelerden dolayı teşekkür ederim. Onlara çok anlamlı bir destek oldunuz. Gölbaşı çiftçisinin dertlerine derman olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Depremde ahırım yıkıldı ve 12 hayvanım ölen depremzede çiftçilerden Orhan Solak:”Halen çiftçiliği ve hayvancılığı sürdürüyorum. Başka hayvanlarım var ve yavruda almaya başladığım için şu anda hayvanlarımı çoğaltmaya çalışıyorum. Sağ olun sizlerin sayesinde bizler gebe düve aldık ancak halen destek alamayan çiftçi kardeşlerimiz de var. Onların adına da ben yine hayvan talebinde bulunuyorum. Yaşadığımız depremi anlatmak çok zor o anı yaşamak lazım. Ahırım da yıkıldı. Çiftçilikten başka gelir kaynağımız olmağı için çiftçiliği de bırakamıyoruz bu nedenle bizlere verdiğiniz destek çok önemli. Ben bütün çiftçiler adına sizlere teşekkür ederim” dedi.

Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen Gebe Düve Dağıtımına Belediye Başknı İskender Yıldırım, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, Geçmiş Dönem Federasyon Başkanı Murat Öz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Muhtarlar, ahırı yıkılan çiftçiler, Beysukent Rotary Kulübünden Alper Öztürk, Seyfettin Kılıçaslan, Bora Kuyrukçu, Necmettin Yeta, Mustafa Güler, Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri Atıf Meydan, Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlusu Ferit Binzet katıldı.