Çantaların İçeriği Zengin

Adıyaman Merkez K6 ve K10 konteyner kentlerinde okuyan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine dağıtılan çantaların içinde, defterler, kalemler, boyalar, diş fırçası ve macunu gibi temel eğitim ve hijyen malzemeleri yer aldı. Dağıtılan malzemeler, çocukların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıklı başlamalarına katkı sundu.

"Depremden Etkilenen Çocuklara Destek Oluyoruz"

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, deprem sonrası en çok etkilenen sektörlerden birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, konteyner kentlerde yaşayan çocuklara destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Oranlı, "Pamukkale Rotary Kulübü ve diğer bölge kulüplerinin desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize gerekli eğitim materyallerini ulaştırdık," dedi.

Denizli’den Adıyaman’a Kardeşlik Köprüsü

Pamukkale Rotary Kulübü Başkanı Ferhat Pişkin ise, Adıyaman’daki depremzede öğrenciler için hazırladıkları hediyelerle çocukların yüzünü güldürmek istediklerini belirtti. Pişkin, "Her zaman yanlarındayız ve eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz," dedi.

Eğitim Yılına Mutlu Başlangıç

Çanta dağıtım etkinliğinde, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı ve Geçmiş Dönem Başkanı Ferit Binzet, öğretmenlerle birlikte çocuklara hediyelerini dağıtarak hatıra fotoğrafları çektirdiler. Bu destek, depremzede çocukların eğitim hayatına umut kattı.

Kaynak : PHA