6 Şubat depremlerinde evleri ve ahırları yıkılan, hayvanları telef olan bu aileler, bu projeyle yeniden hayvancılık faaliyetlerine dönme fırsatı buldular.

Deprem Sonrası Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman ve çevresinde büyük yıkıma yol açmış, birçok aile geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetmişti. Bu süreçte Rotary Kulüpleri, uluslararası afet fonları aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Beysukent Rotary Kulübü ve Taipei Lungmen Rotary Kulübü'nün desteğiyle başlatılan bu proje de depremzede ailelere umut oldu.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlusu Ferit Binzet, yaptığı açıklamada, Rotary’nin deprem sonrası Adıyaman’da gerçekleştirdiği projelere değinerek şunları söyledi:

"Eğitimden sağlığa, Adıyaman ve ilçelerinde depremzedelerin ihtiyaç duyduğu her konuda elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bu anlamlı projede 2430. ve 2440. Bölge Rotary Kulüplerinin büyük maddi katkıları oldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 11 depremzede aileye gebe düveler dağıtarak onların yaralarını bir nebze olsun sarmaya çalıştık. Tayvan’daki Taipei Lungmen Rotary Kulübü’nün de projeye büyük desteği oldu. Mesafelerin hiçbir önemi yok, yeter ki siz iyi bir iş yapmak isteyin; dünyanın dört bir yanından destek buluyorsunuz."

Rotary 2430. Bölge Başkanı Muradi: "Örnek Bir Proje"

Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, projenin önemini vurgulayarak, deprem sonrası tarımsal faaliyetleri desteklemek için böyle bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti. Muradi, projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremleri Adıyaman ve Gölbaşı ilçemizde büyük yıkıma yol açtı. Bu süreçte, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bazı aileler devletten canlı hayvan yardımı aldı, ancak alamayan ailelerimize destek olmak amacıyla bu projeyi başlattık. Gölbaşı Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odaları ile birlikte tespit ettiğimiz 11 aileye gebe düve yardımı yaptık. Bu düvelerin doğum yapmasıyla birlikte aileler elde edecekleri sütü, yoğurt ve peynir olarak işleyip satış yaparak aile ekonomilerine katkı sağlayacak."

Muradi ayrıca, projeye sadece Türkiye'den değil, Tayvan'daki Rotary Kulüplerinden de büyük destek geldiğini belirtti. Gelecekte daha fazla aileye yardım edebilmek için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım: "Rotary'nin Desteği İle Ayağa Kalkıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, deprem sonrasında ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, Rotary Kulüplerinin yaptığı yardımların önemini şu sözlerle ifade etti:

"Çok büyük bir afet yaşadık. İlçemizde birçok aile, hem evlerini hem de geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetti. Rotary ailesi, ilk günden bu yana bize barınma, eğitim, tarım gibi birçok alanda destek sağladı. İlçemize kazandırdıkları okul ile eğitime büyük bir katkı sundular. Şimdi de gebe düve yardımı ile depremde hayvanlarını kaybeden ailelere yeniden hayvancılık yapma fırsatı tanıdılar. Bu anlamlı desteklerinden dolayı Rotary 2430. Bölge Federasyonu’na ve diğer tüm Rotary Kulüplerine teşekkür ederim."

Ziraat Odası Başkanı Aras’tan Teşekkür

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras da yapılan yardımların çiftçiler için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, Rotary Kulüplerine teşekkür etti. Aras, "Rotaryenler, depremzede ailelerimize gebe düve dağıtarak onları yeniden hayvancılıkla buluşturdu. Onların bu anlamlı desteği sayesinde birçok aile tekrar geçimini sağlayabilecek. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Depremzede Aileler Yardımlardan Memnun

Depremde 12 hayvanını kaybeden çiftçi Orhan Solak, Rotary Kulüplerinin yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Çiftçilik ve hayvancılıktan başka gelir kaynağımız yok. Depremde ahırımız yıkıldı, hayvanlarımız telef oldu. Ama Rotary'nin desteği sayesinde yeniden ayağa kalkıyoruz. Verilen gebe düveler, aile ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Diğer çiftçiler adına da yardım bekleyen birçok aile var. Onlar da bu tür yardımlara ihtiyaç duyuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Katılımcılar

Gebe düve dağıtım törenine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Kerem Muradi, Geçmiş Dönem Federasyon Başkanı Murat Öz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, muhtarlar ve ahırı yıkılan çiftçiler katıldı. Beysukent Rotary Kulübü’nden Alper Öztürk, Seyfettin Kılıçaslan, Bora Kuyrukçu, Necmettin Yeta ve Mustafa Güler de törende hazır bulundu. Nemrut Rotary Kulübü Proje Sorumlusu Ferit Binzet ise organizasyonun koordinatörlüğünü üstlendi.

Kaynak : PHA