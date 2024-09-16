Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, köpeklerde mantar hastalığının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Mantar Enfeksiyonu Nasıl Bulaşır?

Mantar enfeksiyonu, köpeklerden insanlara genellikle temas veya solunum yoluyla bulaşabilir. Köpeğin derisinde bulunan mantar sporları, doğrudan temas yoluyla ya da hava yoluyla insana geçebilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için bu risk daha fazladır. Veteriner Yıldız, köpeğin mantar hastalığına yakalanması durumunda temasın sınırlandırılması gerektiğini ve derhal veteriner hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Köpeklerde Mantar Hastalığının Belirtileri

Veteriner Hekim Yıldız’a göre köpeklerde mantar hastalığının belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

Kaşıntı ve kızarıklık

Deri döküntüleri ve kabuklanma

Tüy dökülmesi

Kötü koku

Deride lekeler, şişlik ve hassasiyet

Bu belirtileri gösteren köpeklerin veteriner kontrolüne götürülmesi gerektiği, enfeksiyonun insanlara bulaşma riskinin azaltılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Köpeklerdeki mantar enfeksiyonları genellikle ciddi kaşıntı ve rahatsızlığa neden olur, bu yüzden deri üzerindeki değişimlere dikkat edilmelidir.

Mantar Hastalığının Teşhisi Nasıl Yapılır?

Veteriner Yıldız, köpeklerde mantar hastalığını teşhis etmenin çeşitli yolları olduğuna dikkat çekiyor. Bunlardan bazıları şunlardır:

Mikroskopik İnceleme: Veteriner hekimler, deri lezyonlarından alınan örnekleri mikroskop altında inceleyerek mantar enfeksiyonunu teşhis edebilir.

Kan Testi: Mantar enfeksiyonlarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini görmek için serolojik testler yapılabilir.

İdrar Testi: İdrar antijen testi, enfeksiyonun varlığını ve tedavi sürecindeki ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılır.

Tedavi Süreci Uzun ve Maliyetli Olabilir

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, köpeklerde mantar enfeksiyonlarının tedavisinin genellikle uzun bir süreç olduğunu belirterek, dört ila altı ay arasında sürebilen antifungal ilaç tedavisi gerektiğini ifade etti. Tedavi sürecinde nüksler yaşanabileceğini ve orijinal tedavi rejiminin değiştirilmesinin gerekebileceğini belirten Yıldız, agresif tıbbi yönetimle birçok evcil hayvanın iyi bir yaşam kalitesine kavuşabileceğini de ekledi.

Sonuç Olarak – Köpeklerde görülen mantar enfeksiyonları, hem hayvanın hem de insanın sağlığını tehdit edebilecek bir durumdur. Uzun tedavi süreçleri ve dikkatli bakım gerektiren bu hastalık, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir. Köpeğinizde mantar belirtileri fark ettiğinizde, veteriner hekime başvurmak büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA