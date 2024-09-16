1989'dan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde kutlanan Mevlid-i Nebî Haftası, bu yıl da Hz. Muhammed’in (SAV) örnek hayatını ve evrensel mesajlarını konu alacak. Ayrıca, 1986'dan bu yana 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası da çeşitli programlarla idrak edilecek.

"Ana Tema: Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası"

Bu yılki etkinliklerin ana teması "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendi. 14 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'e kadar sürecek olan haftalarda, Hz. Muhammed’in ahlakı ve adalet anlayışı üzerinden insanlığa sunduğu örnekler anlatılacak. Müftülük tarafından yapılan açıklamada, Peygamberimizin yaşantısının günümüz bireylerine yol gösterecek bir rehber olduğu ve onun evrensel mesajlarının toplumda yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı.

"Müftü Haliloğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu"

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebî ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Adıyaman ve tüm Müslümanlar için birliğe, dirliğe vesile olmasını temenni etti. Dr. Haliloğlu, şunları söyledi: "Hz. Muhammed’in rehberliğinde Kur’an’ın evrensel ilkeleriyle inşa edilen insan merkezli medeniyetin anlatılacağı bu etkinlikler, toplumumuzun hem bireysel hem de toplumsal anlamda gelişmesine katkı sağlayacaktır. Adıyaman'ımızın deprem sonrası normale dönmesinde olduğu gibi, bu süreçte de birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek faaliyetler düzenleyeceğiz."

"Etkinlik Programları ve Katılım Çağrısı"

Adıyaman İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebî ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında birçok program planladı. Vatandaşların bu anlamlı haftalar dolayısıyla düzenlenecek programlara katılması çağrısında bulunulurken, etkinliklerde Hz. Muhammed’in örnek ahlakının günümüzdeki önemine vurgu yapılacağı belirtildi. Ayrıca, camilerin toplumsal yaşamdaki yeri ve din görevlilerinin toplum içindeki rolü de bu haftada ele alınacak konular arasında.

Etkinlik programlarının detayları ilerleyen günlerde paylaşılacak olup, tüm halkın katılımına açık olacağı ifade edildi.

Müftü Haliloğlu, etkinliklerin düzenlenmesinde destek veren Adıyaman Valiliği başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen personele teşekkür ederek, "Siz değerli medya mensuplarının da bu davetimizi vatandaşlarımıza ulaştırmanızı bekliyoruz" dedi.

Mevlid-i Nebî Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın, Müslümanların birlik ve dirliğine vesile olmasını ve zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna katkı sağlamasını dileyen Dr. Haliloğlu, bu haftaların toplum için manevi bir yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA