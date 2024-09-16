Rektör Keleş'in bu jesti, üniversiteye yeni adım atan öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öğrencilere Yakın İlgi ve İyi Dilekler

Rektör Keleş, üniversitenin sunduğu olanaklar ve yeni eğitim dönemi hakkında öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Keleş, onlara başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dileklerini iletti. Yeni dönemin heyecanını paylaşan Keleş, Adıyaman Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. Öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Keleş, şu sözlerle yeni akademik yılı değerlendirdi:

"Adıyaman Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarımızla topluma katkı sunmaya devam ederken, öğrencilerimizin her anlamda gelişimlerine destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimizin hedeflerine ulaşma yolunda başarılı ve verimli bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Birlikte, daha güçlü bir üniversite ve topluma hizmet eden bireyler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş Eşlik Etti

Rektör Keleş'e bu özel günde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş da eşlik etti. Perktaş, öğrencilere karanfil dağıtımında Rektör Keleş ile birlikte yer alarak üniversitenin tüm öğrenci ve personeline başarı dileklerini iletti.

Kaynak : PHA